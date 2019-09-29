انسحاب كولمان من 200 م غداة تتويجه بطلا لـ 100 م









اسماء السيد - انسحب العداء الاميركي كريستيان كولمان من سباق 200 م غداة تتويجه بطلا لسباق 100 م، ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة في الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الأميركي للعبة.

ولم يوضح الاتحاد الوطني أسباب سحب كولمان (23 عاما) من لائحة المشاركين في سباق 200 م، لكنه أشار إلى أنه سيبقى بتصرف الفريق الاميركي الذي سيخوض منافسات سباق التتابع 4 مرات 100 م الجمعة.

ويأتي انسحاب كولمان بعد يوم من تتويجه بطلا لسباق 100 م مسجلا رقما رائعا قدره 9,76 ثوان.

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وبات كولمان بهذا التوقيت، سادس أسرع عداء على مر الازمنة في هذه المسافة التي تعتبر جوهرة بطولة العالم لالعاب القوى والالعاب الاولمبية.

وتفوق العداء البالغ من العمر 23 عاما على مواطنه المخضرم جاستين غاتلين (37 عاما) حامل اللقب قبل سنتين (9,89 ث) والكندي اندري دي غراس الذي اكد عودته القوية بعد سنتين صعبتين (9,90 ث).

وكان كولمان تحاشى الايقاف لمدة سنتين بعد فشله في تحديد مكانه ثلاث مرات خلال سنة واحدة لمراقبي الكشف عن المنشطات، قبل ان تتم تبرئته.