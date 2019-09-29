شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احماء الزمالك على برج العرب لمواجهة جينيراسيون "الغائب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، عملية الإحماء على ملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

ووصل الزمالك إلى ملعب برج العرب، وينتظر وصول الفريق السنغالى الذى مازال متمسكًا بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

وأعلن الصربى ميتشو تشكيل الزمالك لمواجهة بطل السنغال، والذى ضم كلاً من.. وأعلن الصربى ميتشو تشكيل الزمالك لمواجهة بطل السنغال، والذى ضم كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، فرجانى ساسى، محمود شيكابالا. خط الهجوم: خالد بوطيب، مصطفى محمد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.