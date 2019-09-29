سوبر كورة.. تغير ترتيب دفندرات الأهلى بعد مواجهة كانو سبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال رينيه فايلر المدير الفني للأهلى فى مرحلة استكشاف اللاعبين رغم توليه المسئولية منذ قرابة الشهر وقيادته الفريق الأحمر فى 4 مباريات رسمية سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي. واعتمد فايلر على معظم لاعبي الوسط الذي كانوا يشاركون بإنتظام مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وعلى رأسهم ثنائي الارتكاز حمدي فتحى وعمرو السولية، والذين احتفظا بموقعهما الأساسي فى التشكيلة الحمراء مع قدوم فايلر. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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