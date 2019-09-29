شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. بيراميدز وشباب بلوزداد 0/0 بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين بيراميدز وشباب بلوزداد بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية .

جاءت أحداث الشوط الاول عبارة عن هجوم منلاعبى بيراميدز قابله دفاع قوى من لاعبى بلوزداد الذين يرغبون فى الحفاظ على نتيجة اللقاء التى تصب فى مصلحتهم بعدما حققوا التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى لقاء الذهاب التى أقيمت باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة .

وقد حاول الثلاثى إيريك تراورى وعبد الله السعيد وعمر جابر ببناء العديد من الهجمات لمحمد فاروق المهاجم الصريح لبيراميدز إلا أن مدافعى الفريق الجزائرى كان لها بالمرصاد حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى .

وقد بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار

خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي

خط الهجوم: محمد فاروق