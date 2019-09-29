شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم من خلال سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم موقع سوبر كورة خدمة خاصة لقرائه الأعزاء لمشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة.

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خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، فرجانى ساسى، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: خالد بوطيب، مصطفى محمد.

يذكر أن النادى السنغالي مازال يتمسك بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون التى أقيمت فى السنغال، إنتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2/1.