سوبر كورة.. غرفة ملابس بطل السنغال "يا مولاى كما خلقتنى" قبل مباراة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبر كورة " صورا لغرفة ملابس جينيراسيون فوت بطل السنغال وهى خالية قبل مباراة الزمالك المقرر لها على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا. الجدير بالذكر أن الفريق السنغالى رفض السفر إلى برج العرب وخوض اللقاء فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، بعد التعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ونقله من ستاد بتروسبورت إلى برج العرب، بعد طلب من الزمالك التأجيل ونقل المباراة حتى يتسنى حضور جماهير للمواجهة ورفض الفريق السنغالى تطبيق قرار الكاف وذهب بالأمس إلى ستاد بتروسبورت لإثبات حالة بإنهم تواجدوا فى الموعد المُحدد الذى تم إخطارهم به قبل قدومهم إلى القاهرة. لمشاهدة غرفة ملابس جينيراسيون فوت قبل مباراة الزمالك عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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