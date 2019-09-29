شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستبعد الونش من القائمة الرسمية لمواجهة الانسحاب مع جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، محمود الونش مدافع الفريق الأبيض من قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

وجاءت مقاعد بدلا الزمالك تضم كلا من:"محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي ومحمد عنتر وأشرف بن شرقي وكريم بامبو وعمر السعيد"، واستبعد الجهاز الفني محمود الونش من القائمة بعدما تم استبعاد أوباما من قائمة المعسكر للإصابة فى الركبة.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

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خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، فرجانى ساسى، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: خالد بوطيب، مصطفى محمد.

وتمسك جينيراسيون فوت بعدم السفر لبرج العرب، بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة محمدوا كيتا حكما للساحة ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كاني، ومراقب المباراة التشادي قدري صالح كاني وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون التى أقيمت فى السنغال، إنتهت بفوز جينيراسيون بنتيجة 2/1 ومن المنتظر أن يعلن حكم اللقاء عن انسحاب فريق جينيراسيون بعد انتظار 20 دقيقة حيث سينتظر حتى الثامنة مساءً وهو موعد المباراة لمنح الفريق السنغالى مهلة أخيرة ويتواجد الأخير حتى اللحظة الجارية فى فندق إقامته بمدينة نصر.