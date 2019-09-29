شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته على برج العرب استعدادًا للمقاصة عقب انسحاب جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، خوض الفريق تدريباته الجماعية بشكل طبيعى على ملعب برج العرب، عقب إعلان الحكم محمدوا كيتا، انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ووصل الزمالك إلى ملعب برج العرب، وينتظر وصول الفريق السنغالى الذى مازال متمسكًا بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

وأعلن الصربى ميتشو تشكيل الزمالك لمواجهة بطل السنغال، والذى ضم كلاً من..