شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. بيراميدز وشباب بلوزداد 0/0 بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال التعادل السلبى يخيم على مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد فى المباراة المقامة بينهما بالجزائر فى إياب دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية . وقد بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : - حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار Advertisements خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي خط الهجوم: محمد فاروق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 30 دقيقة .. بيراميدز وشباب بلوزداد 0/0 بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.