سوبر كورة.. السيناريو المتوقع لأحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لنزول ملعب برج العرب استعدادا لمباراته ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل الموعد المحدد للمباراة في الثامنة مساء اليوم الأحد، على الرغم من عدم سفر الفريق السنغالي إلى الإسكندرية لخوض المباراة وبقائه بالقاهرة اعتراضا على تأجيل المباراة بعد انقضاء الموعد القانوني المحدد لذلك.

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