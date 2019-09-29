شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعير ميسي وحيدا من سيراميكا كليوباترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، موافقة مجلس إدارة النادي على انتقال مصطفى سعد "ميسي" ومحمد مصطفى "حيدا"، إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام.

وأكد البطاوي أن مجلس الإدارة وافق على إعارة ميسي وحيدا وهما من مواليد عام 2001 إلى صفوف الزمالك لمدة عام، بعد مفاوضات من الجانب الأبيض بقيادة طارق يحيي رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك".

Advertisements

ويتواجد ميسي في معسكر منتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين، حيث يمتلك اللاعب إمكانات فنية كبيرة جعلته يتميز في مركز الجناح المهاجم، بينما يلعب حيدا في وسط الملعب، وتم تصعيدهما طوال الفترة الماضية في صفوف الفريق الأول.