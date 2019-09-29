شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتذر عن عدم مشاركة منتخب السيدات فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتذر اتحاد الكرة عن مشاركة منتخب السيدات فى بطولة شمال أفريقيا التى تقام فى طنجة المغربية خلال الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر المقبل . يشارك فى البطولة 4 منتخبات هى تونس والمغرب والجزائر بالاضافة لمنتخب بوركينا فاسو الذى سيشارك كضيفا حيث انه ليس عضوا فى اتحاد دول شمال أفريقيا . ويأتى اعتذار منتخب مصر للسيدات عن المشاركة لعدم جاهزية الفريق المصري بعد أجراء تغييرات طالت تعيين جهاز فنى جديد بقيادة حسين عبد اللطيف ويتولى الاشراف عليه الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية التى تدير شئون اتحاد الكرة . ستقام مباريات البطولة من ثلاث جولات تقام أيام 3 و5 و7 اكتوبر على يتوج الفريق صاحب المركز الاول بكأس البطولة . Advertisements الجهاز الفنى لمنتخب مصر للسيدات بتشكيله الجديد يضم كل من حسين عبد اللطيف مديرا فنيا ومصطفى منير مدربا عاما وفايزة حيدر ومحمد محسن مدربين واحمد كمال مديرا للفريق ودكتور وليد منظور طبيبا ورحاب طه مديرا إداريا وميرت سعد اداريا ودكتورة هبة الله فتحي أخصائية علاج طبيعي وباسم خيرت مدرب حراس مرمى بالإضافة إلى د. هناء فاروق أخصائية تعذية لجميع المنتخبات.

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