شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن تغريم صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا، وكان الخليج 365 قد أكد تغريم اللاعب فور تخلفه عن المشاركة فى المران.

وشارك صالح جمعة، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر اقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري العام.

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر لأسباب فنية، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي، كما يرى فايلر أن صالح جمعة هو الخيار الثالث في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان، فى ظل عدم رضاه عن المردود الذي يقدمه صالح جمعة في التدريبات وهو ما اكده فايلر للاعب خلال الجلسة التي جمعتهما مؤخراً.