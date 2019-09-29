تشكيل هجومي للزمالك أمام جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن المدير الفني الصربي ميتشو مدرب الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث مطالب الأبيض بالفوز بهدف دون رد على أقل تقدير للتأهل للدور التالي.

ومن المتوقع أن لا تقام المباراة نظرًا لعدم موافقة الجانب السنغالي على إقامة مباراته أمام الزمالك في برج العرب بدلاً من بتروسبورت.

وجاء تشكيل الزمالك على الشكل التالي:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى "زيزو" - شيكابالا.

خط الهجوم: خالد بوطيب - مصطفى محمد.