مباشر... بيراميدز 0 - 0 شباب بلوزداد.. الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة بيراميدو شباب بلوزداد في إطار إياب دور الـ32 الأول من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في "الدفاع الجوي" بالقاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق ليطالب بيراميدز بالفوز في لقاء الإياب أو التعادل بأكثر من هدف.

تشكيل بيراميدز شهد عدم وجود مهاجم أساسي حيث لجأ ديسابر للمهاجم الوهمي من خلال تواجد محمد فاروق ومن خلفه عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - رجب بكار.

خط الوسط الدفاعي: محمد فتحي - عمر جابر.

خط الوسط الهجومي: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - إيريك تراوري.