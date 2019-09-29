إيهاب جلال يعلق لمصراوي على سبب عدم إتمام اتفاقه لتدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
أكد إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، أنه اعتذر عن عدم تدريب المنتخب الوطني لأسباب فنية وليست مادية.
وأوضح جلال في تصريحات لقناة "تايم سبورتس"، إن مفاوضات اتحاد الكرة معه لتدريب المنتخب وصلت لمرحلة متقدمة قبل أن يقرر الاعتذار عن عدم تولي المنصب.
وأعلنت اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.
وانتقد ما تردد عن وجود أسباب مالية أدت لاعتذاره عن عدم تدريب المنتخب: "هناك أشخاصًا مهمتهم فقط الكلام".
وأتم المدير الفني للنادي المصري حديثه بالإشارة إلى تمنيه التوفيق لحسام البدري وجهازه الفني خلال الفترة المقبلة لأنهم يحملون اسم الوطن.
وأقال الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل برئاسة هاني أبو ريدة، المكسيكي خافير أجيري وجهازه الفني بعد الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر.
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