الأهلي يعاقب صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

فرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، غرامة مالية على لاعب الفريق صالح جمعة بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة فريقه أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وبحسب ما جاء في المركز الإعلامي للنادي الأهلي، فأن صالح جمعة تعرض لغرامة مالية وفقًا للائحة الفريق.

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وكان صالح جمعة غاب عن فوز فريقه أمام كانو سبورت (4-0) في المباراة التي أقيمت أمس السبت ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك صالح جمعة في مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الجولة أمام سموحة بهدف دون رد جاء عن طريق رمضان صبحي.