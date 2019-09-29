مدرجات برج العرب خالية قبل مواجهة الزمالك وجينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

ظهرت مدرجات برج العرب خالية من الجماهير لحضور مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها في الثامنة مساء اليوم.

وغابت الجماهير عن المباراة في ظل تأكيدات النادي السنغالي بعدم حضوره لخوض المباراة.

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يأتي ذلك في ظل تمسك الفريق السنغالي بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت.

وفي وقت سابق تلقى فريق جينيراسيون اخطارًا رسميا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت.

وخسر الزمالك في لقاء الذهاب بالسنغال (2-1) على ملعب لاديوار، ويحتاج للفوز في الإياب من أجل تأهله إلى دور المجموعات من المسابقة القارية الأغلى.