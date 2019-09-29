تشكيل بيراميدز.. مهاجم وهمي.. وأنتوي بين البدلاء أمام بطل الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة شباب بلوزداد في إطار إياب دور الـ32 الأول من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة الأولى والتي أقيمت في "الدفاع الجوي" بالقاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق ليطالب بيراميدز بالفوز في لقاء الإياب أو التعادل بأكثر من هدف.

تشكيل بيراميدز شهد عدم وجود مهاجم أساسي حيث لجأ ديسابر للمهاجم الوهمي من خلال تواجد محمد فاروق ومن خلفه عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى:أحمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - رجب بكار.

خط الوسط الدفاعي: محمد فتحي - عمر جابر.

خط الوسط الهجومي: إسلام عيسى - عبد الله السعيد - إيريك تراوري.

خط الهجوم: محمد فاروق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان - جون أنتوي - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - دودو الجباس - أحمد علي.