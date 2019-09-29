مصدر يوضح: 8 إداريين غادروا.. ولاعبو جينيراسيون مازالوا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
غادر 8 إداريين من فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، والذي من المقرر أن يخوض مباراة الإياب بدور الـ32 أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال افريقيا.مطار القاهرة الدولي منذ قليل.
وتأجلت المباراة لمدة 24 ساعة؛ وتم نقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، بسبب الظروف الأمنية.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن 8 إداريين من الفريق غادروا القاهرة على طائرة الخطوط المغربية التي اتجهت إلى كازابلانكا، فيما بقي اللاعبون في القاهرة بمقر إقامتهم.
واعترض فريق جينيراسيون فوت على نقل المباراة وتأجيلها قبل موعدها المحدد بيوم واحد، ليقرروا التوجه لملعب بتروسبورت، في الموعد المحدد مسبقا، متمسكين بعدم السفر إلى الإسكندرية في الموعد المعدل.
وفاز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، في مباراة الذهاب.
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