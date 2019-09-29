مران الأهلي.. صالح ينتظم.. وفايلر يبدأ دراسة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن وريهام حمدي:

استأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد من أجل الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها الأربعاء والتي تأتي ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

الأهلي خاض أمس السبت مباراة في دوري أبطال أفريقيا عندما استقبل فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب "برج العرب" ليحسم المارد الأحمر اللقاء بنتيجة (4-0).

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن صالح جمعة انتظم في التدريبات الجماعية بعدما غاب عن التدريبات خلال آخر يومين.

وشهد المران إصابة مهاجم الفريق صلاح محسن نتيجة احتكاك قوي ليتدخل طبيب الفريق ثم يعود اللاعب لاستكمال المران بشكل طبيعي.

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فايلر حرص على خوض البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس لتدريبات قوية تحت قيادة المدرب السويسري.

وخصص فايلر فقرة للتسديد على المرمى خلال مران الأحد والذي أقيم على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة في إطار التحضير لمباراة الإنتاج.

وحرص فايلر على دراسة خصمه المقبل فريق الإنتاج الحربي بالفيديو من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

وكان فريق الإنتاج الحربي افتتح موسمه بالفوز على الفريق الصاعد إف سي مصر بثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل، افتتح الأهلي موسمه الجديد بالفوز على سموحة يوم الإثنين الماضي بهدف دون رد جاء عن طريق رمضان صبحي.