بالفيديو.. المصري يبلغ دور الـ32 الثاني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كرر المصري البورسعيدي فوزه على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الأحد، في إياب دور الـ32 الأول للكونفدرالية الإفريقية (2019-2020).

وبهذا الفوز، تأهل ممثل مصر في الكونفدرالية إلى دور الـ32 الثاني في المسابقة القارية بنتيجة مجموع المباراتين ذهابا وإيابا (7-2) بعدما عاد من زنجبار في لقاء الذهاب بفوز عريض (4-1).

افتتح المصري باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق أحمد ياسر من تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ماليندي.

ونجح الضيوف في تعديل النتيجة بالدقيقة الـ34 من عمر المباراة عن طريق اللاعب إبراهيم علي.

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وبعد مرور عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عاد أحمد ياسر ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعدما تابع عرضية من الجبهة اليسرى بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ61 من عمر المباراة، أحرز أوستن أوموتو الهدف الثالث للمصري من تسديدة ضعيفة على يمين حارس بطل زنجبار مستغلا تمريرة أحمد ياسر داخل المنطقة.

تشكيل المصري: أحمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، عمرو موسى، إسلام عطية، حسن علي، أحمد ياسر، حسين رجب، أوستن أوموتو.