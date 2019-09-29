“نجوم شاحبة” تهدر استثمارات عمالقة الليغا هذا الموسم

لم يدر في بال أي من إدارات أندية إسبانيا العملاقة (ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد) أن تسفر الصفقات المدوية التي أبرمتها في الصيف عن إخفاق ملحوظ بعد مرور 7 جولات على بداية الدوري الإسباني.

فبعد انفاق أكبر من 300 مليون يورو على ثلاثة لاعبين، لم يقدم “النجوم” الأداء المنتظر مع فرقهم الجديدة، بل على النقيض، ظهروا بأداء باهت مخيب للآمال حسب العديد من المحللين.

هازارد مع ريال مدريد

العنوان الأبرز في الانتقالات الصيفية الماضية كان “انتقال ايدين هازارد إلى ريال مدريد” وحصوله على قميص كريستيانو رونالدو في محاولة طموحة لإعادة شحن طموح الفريق الملكي عقب موسم مخيب للآمال محليا وقاريا.

وبالرغم من أنه لا يختلف اثنان على موهبة صانع الألعاب البلجيكي، وتأثيره المهم في أي فريق يرتدي قميصه، لكن الواقع يدلي بمعطيات مختلفة.

لعب هازارد 3 مباريات رسمية مع ريال مدريد، بواقع 197 دقيقة، لم يسجل فيها أو أيصنع هدفا. ليس هذا فحسب، بل إن نجم تشيلسي السابق لم يُظهر أي لمحة من لمحاته الفنية التي أجبرت إدارة ريال مدريد على التعاقد معه مقابل 90 مليون يورو مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده مع تشيلسي.

وبالرغم من معاناة هازارد من إصابة حرمته من بداية مثالية مع فريقه الجديد، غير أن علامات انعدام التأقلم هي الخطر الأكبر على قدرة البلجيكي في الانتفاض وليس الجاهزية البدنية.

جريزمان مع برشلونة

ثاني أكبر الصفقات حجما في الصيف، الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد يرحل عن نادي العاصمة وينضم إلى برشلونة في سعي الأخير لمواصلة الهيمنة محليا، واستعادة البريق على مستوى أوروبا.

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رقميا، قدم جريزمان أداءً مقبولا مع برشلونة، حيث لعب 8 مباريات رسمية بواقع 705 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، لكن كان بمقدور النجم الفرنسي الظهور بمستوى أفضل لعدة أسباب.

غاب نجم الفريق الأبرز ليونيل ميسي عن الفريق في بداية الموسم، وبالتالي حصول جريزمان على “دور أكبر” مشابه لدوره في أتلتيكو، لكن ذلك لم يتحقق بالمستوى المطلوب.

وبخلاف مساهمته في 5 أهداف مع برشلونة، لم يقم جريزمان بالدور المطلوب منه حين احتاجه الفريق الكتالوني في المباريات التي تعثر فيها، حيث تلقى الخسارة في مباراتين، وتعادل في واحدة، من أصل 7 خاضها في الليجا حتى الآن.

كما يعيب على نجم منتخب فرنسا غياب التأثير الفعلي في الملعب، وهو ما دفع العديد من جماهير الفريق الكتالوني بوصف لاعبهم الجديد بـ “الشبح” الذي لا يظهر كثيرا.

جواو فيليكس مع أتلتيكو

126 مليون يورو (142 مليون دولار)، هي القيمة التي وافقت إدارة أتلتيكو مدريد على دفعها لنادي بنفيكا البرتغالي للحصول على خدمات موهبة برتغالية شابة تبلغ من العمر 19 عاما.

بات جواو فيليكس أغلى لاعب في تاريخ “الروخي بلانكوس”، بعدما رفض عروضا للانتقال إلى برشلونة ومانشستر سيتي، حسب تقارير إعلامية.

لكن بذرة الاستثمار التي غرستها إدارة أتلتيكو لم تنبت بعد، حيث خاض اللاعب الشاب 8 مباريات رسمية مع الفريق، بواقع 609 دقيقة، ساهم خلالها في 3 أهداف فقط، محرزا 2 وصانعا لهدف وحيد.

لم يظهر فيليكس بعد بالمستوى المنشود حاله كحال هازارد وجريزمان مع الوضع في الاعتبار عامل فارق الخبرة والعمر، لكن هل ينجح اللاعبون الثلاثة في الانتفاض والرد على المشككين؟ هذا ما ستنبئ عنه الشهور القليلة المقبلة.