رغم انسحاب بطل السنغال.. جماهير الزمالك تظهر في مدرجات برج العرب

ظهرت بعض جماهير الزمالك في مدرجات برج العرب وذلك لمؤازرة الفريق الابيض في مواجهة جينراسيون السنغالي في اياب دور ال32 من بطولة دوري ابطال افريقيا.
وتخلف فريق السنغالي عن الحضور الى ملعب برج العرب حتى الان وقبل ساعة واحدة من مواجهته امام الزمالك بينما وصل فريق نادي الزمالك الى ملعب برج العرب منذ قليل وايضا طاقم التحكيم المالي المقرر ان يدير المباراة ومعهم المراقب التشادي المكلف بإدارة المواجهة.
ومن المنتظر ان ينزل الفريق الاول في الموعد المحدد للمباراة على ان ينتظر الحكم 20 دقيقة قبل ان يحتسب الفوز للزمالك والتاهل رسميا للفريق الابيض الى دور المجموعات.
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