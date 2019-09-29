نيفيل: مانشستر سيتي يحتاج للاعبين للمنافسة على الألقاب

قال جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق إن الغريم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني المقبل من أجل المنافسة على الألقاب.

وتقلصت الخيارات لدى المدرب بيب جوارديولا في قلب الدفاع بعد انتقال فينسن كومباني إلى أندرلخت وإصابة إيمريك لابورت وجون ستونز ليضطر للاعتماد على لاعب الوسط فرناندينيو لمعاونة نيكولاس أوتامندي في الخلف. وأسفر غياب التفاهم بينهما عن استقبال هدف من إيفرتون خلال فوز سيتي 3-1 أمس السبت كما سدد المنافس ثماني كرات على مرمى سيتي.

وقبل المباراة قال جوارديولا إن سيتي ربما لن يعزز صفوفه في يناير كانون الثاني رغم أنه أنفق أقل من منافسيه في انتقالات الصيف.

وأبلغ نيفيل محطة سكاي سبورتس “يمكن التفكير في أن سيتي سينفق أموالا للتعاقدات في يناير. شاهدت جوارديولا في الصباح يقول إنه لا توجد أموال لكنهم يملكون أكثر من الجميع”.

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وأضاف “تعاقدوا مع إيمريك لابورت في يناير قبل عام ونصف وأشعر أنهم سيكررون ذلك.

“التشكيلة الحالية غير كافية للمنافسة في دوري الأبطال والدوري الممتاز ويعرف جوارديولا هذا أكثر من الجميع”.

وتابع “رحيل فينسن كومباني ترك فراغا هائلا ليس فقط داخل الفريق بل خارجه أيضا ولم يعد هناك العديد من اللاعبين في مثل شخصيته ومن الصعب تعويضه”.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري حاليا بفارق خمس نقاط عن المتصدر ليفربول.