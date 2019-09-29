بعد الغرامة المالية.. صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي

انتظم صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأهلي الجماعي المقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك صالح في التقسيمة التي خصصها رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، والتي تضمنت جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام كانو سبورت أمس بشكل أساسي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
جدير بالذكر أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وقع غرامة مالية على اللاعب بسبب تغيبه عن المران يومين متتاليين بعد استبعاده من معسكر مباراة كانو سبورت.
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