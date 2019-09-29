الزمالك يستعير “ميسي” و”حيدا” من سيراميكا كليوباترا

أعلن معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، موافقة الأستاذ محمد أبو العينين رئيس النادي على انتقال مصطفى سعد “ميسي” ومحمد مصطفى “حيدا”، إلى نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة عام. وأكد البطاوي أن الأستاذ محمد أبو العينين وافق على إعارة ميسي وحيدا وهما من مواليد عام ٢٠٠١، إلى صفوف الزمالك لمدة عام، بعد مفاوضات من الجانب الأبيض بقيادة طارق يحيى رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك”.

ويتواجد ميسي في معسكر منتخب الشباب الذي يقوده ربيع ياسين، حيث يمتلك اللاعب إمكانات فنية كبيرة جعلته يتميز في مركز الجناح المهاجم، بينما يلعب حيدا في وسط الملعب، وتم تصعيدهما طوال الفترة الماضية في صفوف الفريق الأول.