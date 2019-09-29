كاف يبرز فوز المصري على ماليندي بالكونفدرالية

أبرز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خبر فوز المصري على ماليندي بطل زنجبار بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر

للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأشار الموقع الرسمي للكاف إلى سابق فوز المصري على ماليندي على أرضه ووسط جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب التي جرت قبل نحو أسبوعين بزنجبار،

مضيفاً أن المصري يرغب في تكرار ما حققه في النسخة الخامسة عشر للبطولة ذاتها والتي وصل المصري خلالها الى الدور نصف النهائي.

واستعرض الموقع كذلك سير المباراة التي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف سجلها أحمد ياسر “هدفين” والنيجيري أوستين أموتو “هدف” مقابل هدف وحيد للضيوف سجله لاعبه ابراهيم علي.