عبد المنعم شطة: موقف الزمالك أمام جينيراسيون سليم 100% بشرط

أكد عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سلامة موقف نادي الزمالك من التأهل إلى الدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد رفض نادي جينيراسيون فوت السنغالي تأجيل مباراته مع الزمالك، لمدة 24 ساعة ونقلها لستاد الجيش ببرج العرب.

قال عبد المنعم شطة في تصريحاته صحفية: " موقف الزمالك

قانوني وسليم 100%، لكن في حالة عودة الفريق السنغالي إلى بلاده سيعتبر منسحبا".

وتابع: "بشرط تواجد الزمالك في برج العرب والانتظار 20 دقيقة في أرض الملعب.رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وكان نادي جينيراسيون أصدر بيان منذ ساعات يؤكد فيه رفضه في بيان

رسمي تأجيل المباراة لمدة 24، والتمسك بخوضها في اليوم المقرر له، السبت بستاد بتروسبورت، على الرغم من تلقيه خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، ونقلها لملعب برج العرب، وأوضح في بيانه إلى أن النادي سيغادر إلى بلاده السنغال مساء اليوم دون لعب المباراة، وأنه لا يمكن تغيير شئ ما لم يكن هناك إتفاق مكتوب بين الفريقين، تم إرساله للكاف.