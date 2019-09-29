لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ملعب برج العرب

نزل لاعبو فريق الزمالك لمعاينة أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل انطلاق مباراة الفريق، أمام نادى جينيراسيون فوت السنغالين، وذلك في اللقاء المقرر له الثامنة مساء اليوم، بدور 32 من دوري أبطال إفريقيا. جينيراسيون فوت السنغالين، وذلك في اللقاء المقرر له الثامنة مساء اليوم، بدور 32 من دوري أبطال إفريقيا. ورفض فريق جينيراسيون السفر لملعب برج العرب بالإسكندرية بسبب إصراره على اللعب على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

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