وزير الرياضة يناقش تجهيزات مضمار الدراجات وصالة بستاد القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

والرياضة مساء اليوم الأحد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

تناول اللقاء عرض لأهم الأعمال الناجحة التي نفذتها شركة المقاولون العرب من بنية تحتية وانشائية في مجال الشباب والرياضة .

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

والرياضة شكره وتقديره لشركة المقاولون العرب على ما نفذته من أعمال إنشائية رياضية خلال الفترة الماضية مُشيداً بالإنجاز الذي نفذته في تطوير ورفع كفاءة استاد القاهرة الدولي الذي أقيمت عليه بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم منتصف العام الجاري والذي نال اشادة عالمية من المستوي الذي ظهر عليه.

كما تطرق اللقاء بحث التجهيزات اللازمة لإنهاء الأعمال الخاصة بمضمار الدراجات العالمي بستاد القاهرة بالشكل المطلوب ليكون إضافة قوية لمجموعة المنشآت الرياضة التي تم إنشاؤها وتطويرها في الفترة الأخيرة والتي وضعت مصر محل اهتمام عالمي لإقامة أكبر الاحداث الرياضية عليها .

واختتم اللقاء بين الطرفين ببحث ألية معالجة الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي استعداداً لكأس العالم لكرة اليد والذي تستضيفه مصر 2021