طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجينيراسيون يصل لستاد برج العرب

وصل طاقم تحكيم مباراة فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لإدارة مباراة إياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. مباراة إياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا. جدير بالذكر أن فريق جينيراسيون فوت رفض السفر إلى ملعب برج العرب للعب المباراة أمام الزمالك، الأمر الذي يؤدي لانسحابه من المباراة واعلان الزمالك فائزًا.

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