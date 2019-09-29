ناشئو المنيا يهزمون فريق ناصر ملوي بهدف نظيف استعدادًا للموسم الجديد

نجح لاعبو فريق نادي المنيا مواليد 99 في تحقيق الفوز على الفريق الأول لنادي ناصر ملوي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب ديرمواس.
وشهدت المباراة تألق لاعبي المنيا، وأحرزوا هدف بأقدام اللاعب محمد عبد الرحيم،
يذكر أن فريق المنيا مواليد ٩٩، يقوده كل من، ربيع السيد، مديرا فنيا، محمد خيري، ووليد اوشا، مدربين، دكتور عصام طلعت، مدرب احمال، ومدرب الحراس د.هشام عبد الحليم ، ومحمد يسري، و حازم جمال ، مديرا اداريا، تحت اشراف د. يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي، عضو مجلس الادارة.
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