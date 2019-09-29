الارشيف / اخبار الرياضه

ناشئو المنيا يهزمون فريق ناصر ملوي بهدف نظيف استعدادًا للموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح لاعبو فريق نادي المنيا مواليد 99 في تحقيق الفوز على الفريق الأول لنادي ناصر ملوي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب ديرمواس.

 

وشهدت المباراة تألق لاعبي المنيا، وأحرزوا هدف بأقدام اللاعب محمد عبد الرحيم،

Advertisements
ونجحوا في الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة، اذ تأتي المباراة ضمن سلسلة من المباريات، والتي تخوضها فرق القطاع استعدادا للموسم الجديد.

 

يذكر أن فريق المنيا مواليد ٩٩

، يقوده كل من، ربيع السيد، مديرا فنيا، محمد خيري، ووليد اوشا، مدربين، دكتور عصام طلعت،  مدرب احمال، ومدرب الحراس د.هشام عبد الحليم ، ومحمد يسري، و حازم جمال ، مديرا اداريا، تحت اشراف د. يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين، وهاني صدقي، عضو مجلس الادارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو المنيا يهزمون فريق ناصر ملوي بهدف نظيف استعدادًا للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا