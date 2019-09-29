حافلة الزمالك تصل برج العرب لمواجهة جينيراسيون

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي في تمام الثامنة مساء اليوم، ضمن إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
سجل مسؤولو الزمالك، غياب جينيراسيون فوت السنغالى، عن حضور الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الفريقين، وحضر أحمد زاهر المدير الإدارى للفريق الأبيض ولم يحضر أى ممثل عن النادى السنغالىليتم تسجيل ذلك فى تواجد طاقم التحكيم المالى المكلف بإدارة المباراة، ويراقب المباراة التشادي قدري صالح كانى.
وكان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان فى السنغال يوم 14 من شهر سبتمبر الجارى قد انتهى بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.
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