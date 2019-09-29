رئيس نادي المنيا يجتمع بـ"لاعبي الطائرة"

عقد المحاسب عاطف عبد الجابر، رئيس نادي المنيا الرياضي، اليوم الأحد، جلسة تحفيزية للاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة، والجهاز الفني والإداري، بقيادة إبراهيم عبد الحكم، قبل إنطلاق فعاليات الدور التمهيدي من الممتاز "أ" بمواجهة طلائع الجيش، الأثنين المقبل.
أكد "عبد الجابر" على دعم النادي الكامل للفريق المنياوي خلال مشواره بالممتاز، لافتًا، بأنه ينتظر أداء مميز ومشرف لاعبي المنيا خلال هذا الموسم ؛ لإرضاء جماهير ومحبي الفريق، وذلكبترجمة المجهودات التي قام بها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد والمباريات الودية، موضحًا بأن المنافسة ستكون قوية وستحتاج للمزيد من التركيز والجهد للوصول للمكانة التي يستحقها نادي المنيا.
و رحب رئيس النادي بإنضمام "اسماعيل رجب" لصفوف مدربي الفريق خلفًا لـ "خالد أبو الوفا" نظرًا لسفره خارج البلاد، و جاء ذلك بحضور خالد فايز ،
كما يغادر الفريق المنياوي المحافظة ، اليوم الأحد، متوجهًا إلى القاهرة للإستعداد لمواجهة فريق طلائع الجيش ، في مباراة ستجمع بينهم في تمام الرابعة عصر غدا الاثنين.
ويضم الجهاز الفني المعاون لـ"عبد الحكم" خلال الموسم الجديد كل من ، حاتم فاروق ، مدرب عام الفريق، واسماعيل رجب ، مدرب مساعد، د. أحمد السيوفي أخصائي علاج طبيعي، د. حسين الشيمي أخصائي أحمال بدنية، وأحمد هتلر ، مدير إداري، تحت إشراف أ. مصطفى فتحي يونس ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.
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