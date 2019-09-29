أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه نظيره شباب بلوزداد في إطار إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. إياب دور ال٣٢ الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ويضم التشكيل: حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد حمدي ورجب بكار خط الوسط: إيريك تراوري وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وعمر جابر ومحمد فتحي خط الهجوم: محمد فاروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.