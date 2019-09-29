غرامة جديدة للغز المُحير للأهلاوية “صالح جمعة”

وقعت غرامة مالية على صانع ألعاب النادي الأهلي “صالح جمعة”، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واستقبل سيد عبد الحفيظ – مدير الكرة بالنادي الأهلي – اللاعب بغرامة مالية بسبب غيابه عن تدريبات اللاعبين المستبعدين عن مباراة كانو سبورت يوم أمس السبت.

وقال الموقع الرسمي “وفقًا للائحة، تقرر تغريم صالح جمعة بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة كانو سبورت في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صالح جمعة للغرامة المالية من إدارة الأهلي في الأشهر الماضية نظرًا لعدم إلتزامه بمواعيد التدريبات.

وتنتظر صالح جمعة منافسة صعبة أمام الوافد الجديد من بيراميدز “محمد مجدي قفشة” للعب الأدوار الأولى مع الأهلي تحت قيادة المدرب الجديد “رينيه فايلر” الذي حقق العلامة الكاملة منذ توليه للمسؤولية خلفًا للمدرب المقال مارتن لاسارتي.

وحقق الأهلي الفوز ذهابًا وإيابًا على فريق كانو سبورت من غينيا الإستوائية في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتوج بلقب كأس السوبر المصري بعد هزيمة الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، كما حقق الفوز في افتتاح الدوري المصري بهدف رمضان صبحي أمام سموحة على ملعب برج العرب.