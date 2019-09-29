خاص | منتخب الأهلي يعود مع حسام البدري

ينوي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” الاعتماد على عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي في العطلة الدولية القادمة المقرر لها مطلع شهر أكتوبر، والتي ستشهد مواجهة مصر لمنتخب بوتسوانا في لقاء ودي، تحضيرًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وأطلق مصطلح “منتخب الأهلي” على المنتخب المصري في فترة المدير الفني الأسبق “حسن شحاته” نظرًا لاعتماده على 9 لاعبين من الأهلي على مدار فترة تدريبه للمنتخب، وهو نفس ما يتطلع حسام البدري لتطبيقه بعد توليه للمسؤولية خلفًا للمدرب المكسيكي خافيير أجيري.

وأوصى المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” المعروف بميوله لنادي الزمالك، بأهمية العودة إلى أيام حسن شحاته، واتباع المدرب الجديد للمنتخب نفس استراتيجيته، وذلك في حوار خص به موقع MercatoDay عقب تعيين البدري (اقرأ الحوار كاملاً من هنا).

وأثار الأداء الذي قدمه الأهلي في المباريات الأربع الماضية تحت قيادة مدربه الجديد “رينيه فايلر”، اعجاب الجمهور والنقاد في مصر الأمر الذي دفعهم نحو المطالبة بتواجد أكبر قدر ممكن من لاعبي الأهلي في التشكيل الجديد لمنتخب مصر، لإعادة الهيبة للبلاد على الصعيد القاري بعد توديع أمم أفريقيا 2019 من ثمن النهائي.

واكتفى منتخب مصر بإنجاز وحيد أثناء فترة تهميش لاعبي الأهلي خلال الفترة من 2014 إلى 2019، تمثل في الترشح إلى نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ 28 عامًا، على اعتبار أن المركز الثاني في أمم أفريقيا 2017 لا يعتد به بالنسبة لمصر المعتادة على التتويج بالبطولة، وهي نفس الفكرة المرسخة لدى لاعبي الأهلي على مر العصور.

وأخفقت مصر في تحقيق أي نقطة بدور مجموعات مونديال روسيا، لتصنف ضمن أسوأ المنتخبات المشاركة في البطولة من الفيفا.

وتواجد خلال مشوار مصر في المونديال 6 لاعبين فقط من الأهلي، من بينهم الحارسين محمد الشناوي وشريف إكرامي، بالإضافة إلى ثلاثة مدافعين هم “أحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف” ومهاجم واحد كان العائد من الإصابة “مروان محسن”، مع تجاهل صالح جمعة ووليد سليمان ومؤمن زكريا وعمرو السولية وحسام عاشور، رغم أنهم جميعًا قدموا مستوى مذهل مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2017 وفي الدوري المحلي.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر لـ MercatoDay، نية حسام البدري في الاستعانة بـ 9 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي خلال المباريات الثلاث القادمة أمام بوتسوانا وكينيا وجزر القمر.

ويتصدر حارس مرمى الأهلي “محمد الشناوي” قائمة المرشحين للانضمام للمنتخب من الأهلي، ومن بعده ثلاثي الدفاع “أيمن أشرف ومحمد هاني وأحمد فتحي”.

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ويتطلع حسام البدري لضم أربعة لاعبين من خط وسط الأهلي هم “حمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات ورمضان صبحي”.

وفي خط المقدمة سيستدعي لاعب واحد هو “صلاح محسن” الذي يُسجل بانتظام في الآونة الأخيرة، مستغلاً غياب مروان محسن ووليد أزارو.

وكان صلاح محسن انضم لصفوف الأهلي من إنبي خلال الميركاتو الشتوي 2018 بمبلغ 35 مليون جنيه مصري بتوصية من البدري عندما كان مديرًا فنيًا للفريق.

لكن البدري رفض منحه الفرصة آنذاك مفضلاً عليه الدولي المغربي “وليد آزارو” الذي أنهى موسم 2018/2017 في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بـ 18 هدفًا.

ويبدو أن البدري عازم هذه المرة على منح صلاح محسن الفرصة كاملة، لنجاحه في التسجيل بالمراحل التمهيدية لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، في ظل عن ضعف مستوى أحمد حسن كوكا وعدم أهلية معظم مهاجمي الأندية المحلية للعب على الصعيد الدولي مثل صلاح محسن الذي اكتسب خبرة جيدة خلال قيادة هجوم منتخب مصر الاولمبي.

في سياق متصل، سيرفع أحمد فتحي عدد مشاركاته في المباريات الدولية الودية مع المنتخب المصري إلى 28 مباراة، إذا لعب أمام بوتسوانا الشهر المقبل، ما سيجعله على بُعد 10 مباريات لمعادلة رقم الهداف التاريخي “حسام حسن” الأكثر مشاركة في المباريات الودية بـ 38 مباراة.

ولا يزال أحمد فتحي الذي سيكمل عامه الـ 35 يوم 10 نوفمبر المقبل، يبحث عن الهدف الدولي الأول له مع منتخب مصر الأول، حيث فشل في التسجيل خلال 121 مباراة دولية، بالإضافة إلى 5 مباريات لعبهم خارج الأجندة الدولية للفيفا.