اونلاين | شووت - ON SPORT مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر YALLA SHOOT كورة جول 7SRY يلا كورة رابك ماتش بيراميدز NOW

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مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر اليوم السبت 29-9-2019 عبر رابط كورة أن لاين kora online ، حيث يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد انتهت مباراة الذهاب بين بيراميدز وشباب بلوزداد، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر شاهد عبر رابط يلا شوت yalla shoot :

من المقرر ان تقام فعاليات مباراة بيراميدز مع شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت الجزائر وتونس وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

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ويمكنكم مشاهدة مبارام بيراميدز وشباب بلوزداد من خلال القناة الثالثة الجزائرية، وترددها على قمر النايل سات هو ( Nilesat 7°W – 11680 H 27500 ) ، كما أعلنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على "فيس بوك"، كما يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباريات من خلال روابط بجودة عالية وسرعة فائقة وبلا تقطيع.

شاهد مباراة بيراميدز بجودة عالية عبر رابط بث مباشر كورة لايف kora live :

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز هذا اللقاء القوي أمام شباب بلوزداد بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – رجب بكار – محمد حمدي، خط الوسط: محمد فتحي– عمر جابر – إيريك تراوري -عبدالله السعيد، خط الهجوم: محمد فاروق – جون أنطوي.