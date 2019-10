اونلاين | رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط قناة ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شوت NOW اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر لعام 2019 على فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب 7 جويليه بالجزائر KORA ONLINE، ضمن منافسات إياب دور الـ32 الاول بطوله الكونفيدرالية الافريقية، تابع لايف مباراة بيراميدز اليوم KORA STAR. وتنطلق المباراة المثيرة بين شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدزYALLA LIVE في تمام الساعة السابعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والتاسعة الا ربع مساء بتوقيت مدينه أبوظبي حيث يتطلع فريق بيراميدز لتعويض تعادله المخيب بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل للدور التالي بالبطولة القارية من قلب الجزائر. ومن المتوقع أن يبدأ ديسابر، مباراة اليوم بتشكيل مكون من COOL KORA: في حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي - عبدالله بكري - أحمد أيمن منصور - رجب بكار Advertisements خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر وأمامهما الثلاثي: إيريك تراوري- عبدالله السعيد - محمد فاروق خط الهجوم: جون أنتوي. بث مباشر KORA ONLINE TV حيث يفتقد فريق بيراميدز جهود عدد من لاعبيه في مباراة اليوم أبرزهم المدافع علي جبر، بسبب الإصابة، ومحمد عطوة والأوغندي لومالا عبده وأحمد حمودي والتونسي عمر لعيوني والإيفواري ويلفريد كانون، بسبب عدم قيدهم في القائمة الإفريقية. يمكنكم متابعه البث المباشر YALLA SHOOT لمباراة بيراميدز و شباب بلوزداد الجزائري حصريًا علي القناة الثالثة الجزائرية وترددها على قمر نايل سات هو 11680 معامل ترميز 27500 أفقي، شاهد لايف مباراة بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية بدون تقطيع عبر رابط الأسطورة LIV7HD.

Advertisements