اونلاين | يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر zamalek ON SPORT رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر zamalek ON SPORT رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالي مساء اليوم في إياب الدور الاثنين والثلاثين لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. موعد المباراة: تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي. ملعب المباراة: ستقام المباراة وفقاً للاتحاد الإفريقي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وإن كان الفريق السنغالي قد رفض الانتقال و قرر البقاء في القاهرة لخوض اللقاء في ملعب بتروسبورت الرياضي. Advertisements حكم المباراة: يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة ماحامادو كيتا “حكماً للساحة”. القنوات الناقلة: سيتم بث المباراة عبر قناة تايم سبورت. كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين لهدف.

