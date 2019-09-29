رياضة | بيريز يسعى للتعاقد مع "ميجان رابينوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يسعى للتعاقد مع "ميجان رابينوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزم رئيس نادي مدريد فلورنتينو بيريز على تشكيل فريق قادر على تحدي برشلونة وأتلتيكو مدريد، الفرق المهيمنة في كرة القدم النسائية الإسبانية بالسنوات الأخيرة

ووفقاً لصحيفة اس الاسبانية ان رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يسعى لضم اللاعبة ميجان رابينوي لصفوف المرينجي للكرةا لنسائية.

كما يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، قد استقر على بديل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للأبيض الملكي، في حال اقالته من منصبه.

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وتعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أكد على استعداده للعودة إلى ريال مدريد وسط ترحيب من رئيس النادي الملكي بيريز.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى احتمالية عودة مورينيو إلى ملعب سانتياجو برنابيو إذا ساءت الأوضاع تحت قيادة زيدان، خلال الفترة القادمة من الموسم الحالي.

ومن الجدير بالذكر انه قد سبق للبرتغالي مورينيو أن تولى القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة بين مايو 2010 وحتى يونيو 2013، حصل خلالها على بطولة الدوري والكأس والسوبر المحليين.