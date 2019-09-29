رياضة | صفقة مدوية تقترب من ريال مدريد مجانًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة مدوية تقترب من ريال مدريد مجانًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ريال مدريد الاسباني على أعتاب حسم صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم 2020، بالتعاقد مع لاعب مميز محترف بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل 2020 - 2021، وذلك ليكمل التدعيمات القوية التي بدأها في الميركاتو الأخير.

وذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن الدنماركي كريستيان إريكسن أحد الأهداف السابقة لنادي ريال مدريد حسم موقفه النهائي بخصوص الإنتقال للنادي الملكي في الموسم المقبل، وقرر اللاعب عدم تجديد تعاقده مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والرحيل لمدريد الصيف القادم.

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وأوضحت الصحيفة الايطالية أن "إريكسن" رفض عرضًا خياليًا من توتنهام لتجديد تعاقده مع توتنهام لمدة 5 سنوات، مقابل 60 مليون استرليني من أجل الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني الصيف المقبل.

كريستيان اريكسن كان ضمن أهداف نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه كان يفاضل بينه و الهولندي فان دي بيك والفرنسي بول بوجبا، وفشل النادي الملكي في التعاقد مع أي من الثلاثي في الميركاتو الماضي، ومن المتوقع أن يتحرك بقوة لحسم التعاقد مع اللاعب الدنماركي هذا الصيف.

ويحظي "اريكسن" بإهتمام عدد من الأندية الأوروبية أبرزها يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، ولكن اللاعب الدنماركي يفضل الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الصيف المقبل في صفقة مجانية.