رياضة | بنى سويف يفوز على الواسطى بخماسية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يفوز على الواسطى بخماسية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فوزا بنتيجة 5/1 على ضيفه أمام الواسطى الرياضى أندية القسم الثالث وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف.

بنى سويف بدء المباراة بتشكيل مكون من محمد السيد عبد الستار وهارون اسماعيل ومحروس محمود ومعتز محروس ومحمد ميخا ومحمود عاطف ومحمود بكرة وأحمد عبد الرازق ومحمد صادق وعبد الواحد عبد العزيز .

فيما بدء الواسطى المباراة بتشكيل مكون من احمد على حجاج وطه الشيخ وأحمد محمد عبد الحفيظ وأحمد حمدى وعمرو محمد ومحمد نوبي وعبد الستار عبد النبي وكيتو وعلى حته ونادى محمد وشطة .

ونجح الواسطى فى التقدم بالشوط الاول عن طريق لاعبه كيتو، فيما نجح بنى سويف فى إحراز 5 اهداف بالشوط الثانى عن طريق معتز محروس ' هدفين ' وحسام البدرى " ركلة جزاء' ورضا عبد العال وليتشا .

وخلال البقاء خلص أحمد الجيوشي المدير الفنى الواسطى وحسن موسي المدير الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من اللاعبين خاصة فى الشوط الثانى .

وشهد اللقاء عدة اعتراضات واسعة من جانب الجهاز الفنى للواسطى الرياضى وايضا بالجهاز الفنى لبنى سويف على العديد من القرارات التحكيمية خاصة بعد إلغاء هدف لبنى سويف بالشوط الاول واحتساب ركلة جزاء لبنى سويف بالشوط الثانى والقرارات الأخرى وحصل محمد عبد الخالق على الكارت الاحمر وتبعه طرد الجيوشى المدير الفنى للواسطى .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود حسين وعاونه الثنائى محمد عطا وإبراهيم ربيع .

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وكان بنى سويف قد خسر مباراته الودية الأخيرة أمام ضيفه السكة الحديد بهدف نظيف فيما خسر الواسطى مباراته الأخيرة أمام الفيوم بهدفين نظيفين .

ويهدف الجهاز الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة و التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال التدريبات الماضية .

وكان بنى سويف قد نظم العديد من المباريات الودية منذ انطلاق معسكره التدريبي أمام فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان و

مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي وانبي ومطرطارس وبتروجيت .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه .

كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان ونصر رمضان لاعب مصر المقاصة .

إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم أشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .