رياضة | كونتي: علينا الآن أن نعيد حسابتنا لكي نركز على برشلونة في الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي: علينا الآن أن نعيد حسابتنا لكي نركز على برشلونة في الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي، عن أسلحة النيراتزورى لتقديم مباراة جيدة ضد برشلونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.

وقال كونتى فى تصريحات صحفية نقلتها لاجازيتا: "نحتاج إلى استعادة طاقتنا حتى نتمكن من تقديم مباراة قوية أمام برشلونة، وأن نصعب الأمور عليهم".

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وتابع: "إذا كنت تريد تقديم مباراة جيدة أمام برشلونة، عليك أن تضغط عليهم، وعدم السماح لهم بالاستحواذ على الكرة، وإلا ستكون في مشكلة".

وأكمل: "يجب أيضاً أن تكون جيداً في بناء الهجمة، والمراوغة، ستكون مباراة صعبة للغاية".

وحقق إنتر ميلان فوزه السادس على التوالى بالكالتشيو مساء أمس،السبت، على سامبدوريا 3-1 وتصدر المسابقة برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الوصيف بـ 16 نقطة.