رياضة | إعارة مدافع الإسماعيلي للحمام استعداداً للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعارة مدافع الإسماعيلي للحمام استعداداً للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام تدعيم صفوفه، قبل غلق باب القيد الأثنين، استعداداً للموسم المقبل من مسابقة القسم الثاني.

حيث حصل الفريق المطروحي على توقيع محمود علاء مدافع نادي الأسماعيلي 97 لمدة موسم علي سبيل الإعارة.

وقام علاء بالتوقيع للحمام في حضور عدلي رسلان رئيس النادي، وأحمد عاشور المدير الإداري بالنادي.

وتعتبر صفقة علاء الصفقة رقم 17 للفريق منذ بداية فترة الإنتقالات الحالية حيث نجح في ضم: محمود زناتي مهاجم نادي الشمس، وعبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري، وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ، ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصه.

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كما ضم الحمام خماسي الإسماعيلي مواليد 1997 شهاب محمد، ومحمود أبو جوده، ومحمد صلاح، ومحمود أبو زيد، وأحمد بطوط، ومحمد فتحي حارس كفر الشيخ، وفرج شوقي حارس فاركو، وعمر مرعي حارس حرس الحدود، وعمار شحاتة لاعب وسط أسوان، ومحمد بركات لاعب دولفي السكندري، ومناسي النيجيري لاعب سيراميكا.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعداده للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،وسيد إبراهيم مدرب ،وعادل عبد العزيز مدرب ، وعلي شمس مدرب أحمال ، وعاطف عيد مدرب حراس المرمي ،وسيد زهران مديرا للكرة،وأحمد عاشور مدير إداري ،وهاني زيتونة مسئول معدات ، وإبراهيم عبد الله مسئول معدات.

وخلال فترة إعداده خاض الفريق 10مباريات وديه حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3 وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1 وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر في أخر مبارياتة الودية من الخلود السعودي 1/2.

ويستأنف الفريق تدريباتة غدا الأثنين بعد الراحة التي منحها أحمد فكري المدير الفني للفريق عقب ختام معسكر الفريق بإحدي فنادق الساحل الشمالس لمواصلة إستعدادة لمباراتة الأولي أمام المنصورة في ال22 من أكتوبر بملعب مركز شباب الحمام.

يذكر أن مجلس إدارة الحمام قام بقيد ثمانية لاعبين فقط من قوام الموسم الماضي وهم : أحمد الدماطي،ووليد إبراهيم ، وضياء مسعود، ومهنا منصور ، والدسوقي مسعد، وأحمد سمير الفار، ويايا كونيه، ومحمد شعبان.