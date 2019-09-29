رياضة | وصول أتوبيس الزمالك إلى برج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول أتوبيس الزمالك إلى برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب برج العرب إستعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأصدر النادي السنغالي بيانًا جاء نصه كالآني:

حن على وشك العودة إلى داكار دون خوض مباراة الزمالك بسبب تغيير ملعب المباراة إلى الإسكندرية التي تبعد 220 كيلومترا عن القاهرة، بناء على طلب الزمالك الذي أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي ووافق عليه، وبدوره أرسل كاف إلينا خطابا بهذا المعنى يوم الجمعة الساعة 1:30 ظهرًا".



وخاض النادي الأهلي مباراته أمس في دوري أبطال أفريقيا وفاز 4 0 على كانو سبورت في الوقت الذي طلب الزمالك تأجيل المباراة 24 ساعة لأسباب أمنية، وبالإضافة إلى ذلك، تنص لائحة كاف على أنه في مباريات الأدوار الأولى لدوري أبطال أفريقيا يتم تحديد مكان وتاريخ ووقت انطلاق المباراة من جانب الاتحاد المضيف، ويتم إخطار كاف والحكام والفريق المنافس قبل 20 يومًا على الأقل من المباراة، وبناءا عليه لا يمكننا تغيير أي شيء

طلب الزمالك التأجيل لدواع أمنية عار تماما من الصحة ولا يوجد أي شئ يستدعي هذا الأمر