رياضة | برشلونة يحدد شرط وحيد لعودة "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرط وحيد لعودة "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلي نادي برشلونة الاسباني الصيف المقبل أصبح صعبًا في ظل الدعوي القضائية المقامة من اللاعب ضد النادي الكتالوني، للحصول على باق قيمة مكافأة تجديد تعاقده مع البرسا قبل رحيله إلي باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن والد البرازيلي نيمار دا سيلفا اقترح علي إدارة برشلونة تنازل نجله عن الدعوي القضائية المقامة ضد النادي والتنازل عن مبلغ 40 مليون يورو قيمة مكافأة تجديد تعاقده لبرشلونة، بشرط أن يتعهد النادي الكتالوني كتابيًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقا للصحيفة الكتالونية أن والد نيمار أعطي إدارة برشلونة مهلة 45 يومًا للتفكير في الاقتراح الذي عرضه عليهم والرد عليه.

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وكشفت الصحيفة أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو ردت على عرض والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ، وأبلغته برفض اقتراحه جملة وتفصيلا، وأخبرته أنه حال استمرار "نيمار" في الدعوي القضائية ضد نادي برشلونة، سيكون التوقيع معه أمرًا مستحيًلا، مما يعقد أمر عودة اللاعب للنادي الكتالوني كما كان يريد.

وأكدت أن نيمار والمقربين منه لديهم ثقة كبيرة في كسب الدعوي القضائية ضد برشلونة، بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبت اثناء جلسة الاستماع يوم الجمعة الماضي.

وكان "نيمار" انتقل لصفوف باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البرسا.