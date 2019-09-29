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رياضة | أهداف مباراة - ليتشي 0 × 1 روما

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ليتشي 0 × 1 روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إيبار

2

x
14:00

0

سيلتا فيجو

ديبورتيفو ألافيس

2

x
16:00

0

ريال مايوركا

إشبيلية

-

x
21:00

-

ريال سوسييداد

دوري أبطال إفريقيا

جور ماهيا

0

x
15:00

2

اتحاد الجزائر

مازيمبي

3

x
15:30

1

فوسا جينيور

حوريا

0

x
18:00

0

شبيبة القبائل

النجم الرياضي الساحلي

1

x
18:00

0

أشانتي كوتوكو

الهلال

0

x
19:30

0

إنييمبا

الزمالك

-

x
20:00

-

جينيراسيون فوت

ليستر سيتي

1

x
17:30

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0

نيوكاسل يونايتد

الدوري الألماني

فورتونا دوسلدورف

1

x
15:30

2

فرايبورج

كولن

0

x
18:00

1

هيرتا برلين

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المصري البورسعيدي

3

x
15:00

1

ماليندي

شباب رياضي بلوزداد

0

x
18:45

0

بيراميدز

النادي الصفاقسي

0

x
19:00

0

نادي بارادو

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ألميريا

1

x
16:00

2

قادش

الدوري الايطالي

نابولي

2

x
12:30

1

بريشيا

لاتسيو

4

x
15:00

0

جنوى

ميلان

0

x
20:45

0

فيورنتينا

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