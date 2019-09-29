رياضة | المصري يكرر فوزه على ماليندي بطل زنجبار ويتأهل لدور الـ32 التكميلي للكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يكرر فوزه على ماليندي بطل زنجبار ويتأهل لدور الـ32 التكميلي للكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرر فريق المصري البورسعيدي، فوزه على نظيره ماليندي بطل زنجبار، بعدما تغلب عليه اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف بإياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على برج العرب بالأسكندرية .

وجاءت أهداف المباراة عن طريق أحمد ياسر " ثنائية فى الدقيقة 4 و 54 ، وأحرز أوستن أموتو الهدف الثالث في الدقيقة 60 ، بينما أحرز هدف ماليندي الوحيد إبراهيم على بالدقيقة 34 من الشوط الأول.

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وخاض الفريق البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وكريم العراقى، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، وعمر كمال، وعمر موسى، وإسلام عطية، وحسن على، وأحمد ياسر، وحسين رجب، وأوستن أموتو.

وشارك كبديل كل من محمود حمد وحجاج عويس وعبد الناصر دي ماريا بدلا من كريم العراقي وعمر كمال وحسن علي على التوالي.

ونجح المصرى في التأهل إلى دور الـ 32 مكرر من الكونفدرالية الإفريقية، وينتظر الفريق البورسعيدي القرعة التى يتم إجراؤها يوم 9 أكتوبر المقبل لمعرفة منافسه المقبل.